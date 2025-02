Alexander-Arnold desfalca Liverpool em jogo decisivo com o Tottenham pela Copa da Liga Inglesa

Na mira do Real Madrid para uma possível transferência, o lateral direito do Liverpool, Trent Alexander-Arnold, perderá a segunda partida contra o Tottenham, em jogo válido pelas semifinais da Copa da Liga Inglesa. O encontro entre as duas equipes acontece nesta quinta-feira.

O defensor sofreu uma lesão na coxa no compromisso do fim de semana. O time vermelho derrotou o Bournemouth por 2 a 0, pelo Campeonato Inglês, e Arnold teve de deixar o campo aos 25 minutos da etapa complementar.

Quem deu a informação sobre o desfalque para o duelo com o Tottenham foi o próprio treinador do Liverpool. Ao comentar o fato, ele demonstrou certa preocupação.