Ainda sem Doncic, Lakers vencem Clippers sob o comando de LeBron na NBA

Ainda não foi nesta terça-feira que Luka Doncic fez sua estreia no Los Angeles Lakers. Lesionado, ele acompanhou do banco de reservas a vitória da sua nova equipe sobre o Los Angeles Clippers por 122 a 97, pela NBA. E, mesmo sem entrar em quadra, ganhou elogios do astro LeBron James ao fim da partida.

LeBron foi o cestinha da partida, com 26 pontos, e ainda esteve perto de terminar a noite com um "triple-double", com suas nove assistências e oito rebotes. Rui Hachimura e Austin Reaves compensaram em parte a ausência de Anthony Davis. Cada um anotou 20 pontos. Davis deixou a equipe numa surpreendente troca com Doncic.

A transferência, anunciada no fim de semana, abalou o mundo da NBA. E, com LeBron, a situação não foi diferente. "A primeira vez que ouvi a notícia, achei que era falsa, com certeza. Achei que era uma farsa. Pessoas brincando ou algo assim. Mas conversei com o AD (Anthony Davis) por um bom tempo. Mesmo quando desliguei o telefone com ele, ainda não parecia real", disse o astro, ao fim da vitória sobre os Clippers.