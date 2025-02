Água Santa anuncia Pintado para tentar se livrar do rebaixamento no Paulistão

Correndo risco de rebaixamento no Paulistão, o Água Santa anunciou o substituto de Marcelo Cabo para a sequência da temporada 2025, nesta quarta-feira. Trata-se do experiente Pintado, que retorna ao clube onde trabalhou em 2020.

"Pintado é do Netuno! Com trabalhos realizados em grandes clubes do futebol brasileiro, Pintado assume o comando técnico do Água Santa para o restante do Paulistão 2025", postou o clube de Diadema ao anunciar o novo treinador.

Com trabalhos realizados por grandes clubes do futebol brasileiro, como América-MG, Náutico, CRB, Goiás, Chapecoense, Juventude e Cuiabá, Pintado chega com a missão de tirar o Água Santa da lanterna do Grupo C do Paulistão.