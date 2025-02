Wendell é oficializado no São Paulo: 'Feliz por estar aqui e espero retribuir dentro de campo'

"Estou muito feliz de estar aqui, porque estava ansioso por esse momento. Quero agradecer pelas mensagens que recebi nas redes sociais e espero retribuir este carinho dentro de campo. Que a gente consiga vitórias e títulos juntos", afirmou o lateral, que também já defendeu o Bayer Leverkusen na Europa e tem passagens pela seleção brasileira.

"Wendell é um jogador de muita qualidade que vai reforçar ainda mais a nossa equipe. Nosso contato passou a ser mais próximo desde a Copa América e estaremos juntos agora para uma jornada de trabalho e vitórias", celebrou o presidente Julio Casares.

"Seguimos trabalhando para tornar o elenco mais forte e competitivo, a ponto de trazermos um jogador com larga experiência na Europa e que está sempre no radar da seleção brasileira, com convocações recentes. O Wendell chega com muita vontade e com certeza vai nos ajudar muito", concluiu o diretor de futebol Carlos Belmonte.