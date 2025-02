Vitor Reis, ex-Palmeiras e hoje no City, é eleito um dos 50 jovens mais talentosos do mundo

"O Vitor sempre foi um jogador de muita personalidade. Desde cedo nós identificamos essas características nele, de liderança e determinação em campo. Trabalhamos muito o atleta fora de campo, para que ele possa chegar pronto ao exterior. O resultado é o que estamos presenciando: maior venda de um zagueiro na história do futebol brasileiro e o reconhecimento mundial sobre a qualidade do atleta, além de grande expectativa para o futuro", afirma Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management Brasil, empresa que administra a carreira do atleta.

Vitor Reis disputou 22 jogos na última temporada e marcou dois gols. Segundo dados da plataforma Flashscore, o defensor teve 12 divididas ganhas, 78 rebatidas, 62 recuperações de bola, 707 passes completos e quatro passes decisivos. Ao final do ano, foi eleito o melhor zagueiro do ano pelo Troféu Mesa Redonda, pela TV Gazeta.

"Vitor é um atleta brilhante, com um futuro promissor pela frente. Mesmo antes de ir para a Europa, seu nome já era observado no mundo inteiro. É um jogador que está no caminho certo", diz Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, agência que tem exclusividade na gestão de imagem do atleta.