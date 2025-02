Portuguesa fica duas vezes atrás do placar, mas busca igualdade na casa do Velo Clube

Velo Clube e Portuguesa ficaram no empate pelo placar de 2 a 2, em partida quente disputada no estádio Benito Castellano, em Rio Claro (SP), nesta terça-feira. O duelo, válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista, foi marcado por grandes atuações. Renan Peixoto, duas vezes, Jefferson Nem e Sillas marcaram os gols da noite, que contou com duas reações da equipe visitante.

Com o resultado, o Velo Clube chegou ao quinto ponto e se manteve na última colocação do Grupo D, que tem São Bernardo, Palmeiras e Ponte Preta. A Portuguesa agora tem seis, ocupando o terceiro lugar do Grupo B, com Santos, Guarani e Red Bull Bragantino.

O primeiro tempo foi marcado por muito movimento dos dois times. A Portuguesa chegou bem com Jajá, mas parou em uma grande defesa do goleiro Dalton ainda no início da partida. O goleiro do Velo Clube voltou a ter boa participação no lance seguinte, em mais uma finalização do camisa 7. O Velo Clube respondeu com Sillas e foi a vez de Rafael Santos trabalhar.