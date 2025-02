'Ganhar de qualquer maneira, jogando bonito ou feio', diz Piquerez sobre clássico

Em um ano que vai contar com o novo formato do Mundial de clubes da Fifa, Piquerez afirmou que a temporada vai ser ainda mais acirrada com tantas competições. Nesta linha de raciocínio, ele afirmou que a necessidade de bons resultados já no início do ano vão ser importantes para fortalecer o elenco.

Classificação e jogos Paulista

"Esse começo de temporada é muito importante para todos os jogadores, a fim de nos prepararmos da melhor maneira possível. O treinador está olhando todo mundo para escolher os melhores. Acho que temos de fazer o melhor, dar o máximo no campo e tentar ganhar a vaga na equipe titular, que é o que todos os jogadores querem."

No Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras vivem realidades distintas. Enquanto o rival lidera o Grupo A e ostenta seis vitórias em sete rodadas, o Palmeiras tem uma campanha ainda irregular. Vice-líder na Chave D com 11 pontos, a equipe comandada por Abel Ferreira tem três vitórias, dois empates e perdeu um duelo (2 a 1 para o Novorizontino).

Na atividade desta terça-feira (4), a comissão técnica trabalhou conceitos táticos e treinou também a marcação. Os jogadores aprimoraram ainda fundamentos como o passe e chutes a gol. No treino desta quarta, Abel Ferreira vai aproveitar a movimentação para definir a equipe para o clássico com o Corinthians.