Neymar é registrado no BID da CBF e tem caminho livre para estreia no Santos

Neymar foi registrado pelo Santos no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) nesta terça-feira e tem caminho livre para estrear pelo Santos nesta quarta-feira, contra o Botafogo-SP, no Campeonato Paulista. Apresentado à torcida na última semana, na Vila Belmiro, o craque também está inscrito no Campeonato Paulista e pode entrar em campo, pelo clube que o revelou, na data em que completa 33 anos de idade.

Após rescindir o contrato com o Al-Hilal, ele assinou vínculo com o Santos até junho de 2025 - mas com possibilidade de renovar até a Copa do Mundo de 2026. O acordo foi selado após meses de negociações entre Marcelo Teixeira, presidente do clube, e o pai do atacante.

O registro de Neymar também foi "celebrado" pela CBF. A entidade formalizou a inscrição do atacante após receber a documentação do Al-Hilal. "A CBF dá as boas-vindas a Neymar e lhe deseja sorte nessa nova etapa de sua carreira." Agora, Dorival Júnior e a seleção brasileira o aguardam.