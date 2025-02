Milan anuncia João Félix por empréstimo junto ao Chelsea até o fim da temporada europeia

O Milan oficializou nesta terça-feira (4) a contratação do meia-atacante João Félix. O jogador de 25 anos chega por empréstimo do Chelsea até o final da temporada europeia, sem cláusula de opção de compra. Após realizar os exames médicos em Milão na segunda-feira, Félix assinou contrato com o clube rossonero e já se prepara para uma possível estreia diante da Roma, nesta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa da Itália.

"Olá, fãs do Milan. Aqui é João Félix. Estou muito feliz por estar aqui e ansioso para vê-los no estádio amanhã. Vamos juntos", declarou o português em vídeo divulgado nas redes sociais do clube.

A busca por mais minutos em campo foi decisiva para a saída de Félix do Chelsea. Desde seu retorno ao clube londrino em agosto de 2024, em uma transferência definitiva por 52 milhões de euros, ele enfrentou dificuldades sob o comando de Enzo Maresca, sendo titular em apenas três jogos do Campeonato Inglês e marcando sete gols em 20 partidas.