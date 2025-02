Sem Mbappé e Bellingham, Real pode ter Endrick titular contra o Leganés

Sem Mbappé e Bellingham, o técnico Carlo Ancelotti pode escalar Endrick como titular do Real Madrid no jogo contra o Leganés, nesta quarta-feira (5), pelas pelas quartas de final da Copa do Rei.

Além do centroavante revelado pelo Palmeiras, quem também está cotado para iniciar o duelo é o jovem turco Arda Güller. Segundo o jornal espanhol Marca, dois aspectos contribuem para a entrada da dupla: baixar minutagem no elenco principal e o bom desempenho apresentado no confronto diante do Celta, pelas oitavas do torneio.

A opção por Endrick e Arda Güller também agrada Ancelotti pelo perfil de ataque que ele terá em campo. Dois jogadores rápidos, de boa técnica e que têm necessidade de mostrar serviço.