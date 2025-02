Marcelo Teixeira diz que Zé Rafael passará por cirurgia na coluna antes de estrear pelo Santos

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou nesta terça-feira que o volante Zé Rafael, de 31 anos, contratado junto ao Palmeiras por aproximadamente R$ 15 milhões, passará por uma cirurgia na coluna antes de estrear com a camisa alvinegra. O jogador, que já treina com o grupo e foi visto recepcionando Neymar nos vestiários, assinará contrato com o clube até 2027.

Zé Rafael foi um pilar nas principais conquistas do Palmeiras, incluindo as duas Libertadores em 2020 e 2021. No entanto, perdeu espaço no elenco no ano passado devido a dores persistentes e pela chegada de Aníbal Moreno, além da ascensão de Richard Ríos. A temporada de 2024 foi a sua pior em números com a camisa alviverde, somando apenas 37 jogos e quatro assistências.

Teixeira detalhou o processo de negociação com o Palmeiras e a decisão conjunta entre os departamentos médicos dos dois clubes sobre a necessidade da cirurgia.