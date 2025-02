NBA: Doncic admite choque com troca e cita Kobe Bryant em apresentação nos Lakers

Ao mesmo tempo em que lida com o "luto" de deixar a franquia em que começou sua carreira na NBA, o astro se mostra empolgado em defender os Lakers - e de atuar ao lado de LeBron James. "Ele me ligou imediatamente. Não falamos muito porque não tínhamos tempo, mas ele me deu as boas-vindas a Los Angeles", afirmou. "É um sentimento maravilhoso. Estou animado para trabalhar com ele."

Doncic desembarcou em Los Angeles nesta segunda-feira, ao lado de Maxi Kleber e Markieff Morris. Caso renovasse seu contrato com o Mavericks, poderia receber até US$ 345 milhões (cerca de R$ 2 bilhões). Agora, só pode receber, no máximo, US$ 229 milhões (cerca de R$ 1 bilhão). "Chegando aqui, lembrei de quando conheci o Kobe (ídolo dos Lakers). Só dele saber meu nome fiquei empolgado. Estou feliz de começar essa jornada", disse.

O jogador não entra em quadra desde 25 de dezembro, quando deixou a partida contra o Minnesota Timberwolves por causa de uma distensão na panturrilha esquerda. Enquanto se recupera, as próximas partidas em que é mais provável de estrear em Los Angeles são contra o Indiana Pacers, em 8 de fevereiro, ou contra o Utah Jazz, no dia 12.