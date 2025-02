Inter de Limeira e Red Bull Bragantino fazem duelo de 'desesperados' no Paulistão

Após um início decepcionante no Campeonato Paulista, Inter de Limeira e Red Bull Bragantino voltam a campo na noite desta terça-feira, a partir das 20h30, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, pela sétima rodada, em jogo do desespero.

Com apenas quatro pontos em cinco jogos disputados, a Inter de Limeira, que ainda não venceu na temporada, aparece na terceira colocação do Grupo A. E está com 11 pontos de diferença para a zona de classificação.

O Red Bull Bragantino, que venceu apenas uma vez até agora, também chega em má fase e ocupa a lanterna do Grupo B, com os mesmos quatro pontos, mas três atrás de Guarani e Santos, times na zona classificatória.