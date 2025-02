Bragantino empata com a Inter de Limeira e segue em má fase no Paulistão

Inter de Limeira e Red Bull Bragantino protagonizaram um empate ruim para ambos no Paulistão. Na noite desta terça-feira, as equipes se enfrentaram no Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP), pela sétima rodada, e ficaram no 1 a 1. Albano abriu o placar para os mandantes, mas Isidro Pitta deixou tudo igual, ambos no primeiro tempo.

Com o resultado, o time de Limeira agora soma cinco pontos, em terceiro lugar do Grupo A, mas com apenas seis jogos, já que o duelo com o São Paulo, pela primeira rodada, foi adiado. Corinthians (18), Mirassol (15) e Botafogo (3) completam a chave.

O Red Bull Bragantino também tem cinco pontos, em quarto e último lugar do Grupo B, bem mais equilibrado. Santos e Guarani somam sete pontos e ainda jogam, enquanto a Portuguesa, com seis, já entrou em campo, empatando com o Velo Clube por 2 a 2.