Gilgeous-Alexander comanda e Thunder derrota desfalcado Milwaukee Bucks na NBA

Um dos jogadores mais regulares desta temporada regular da NBA, Shai Gilgeous-Alexander voltou a brilhar na noite desta segunda-feira e comandou o Oklahoma City Thunder na importante vitória sobre o Milwaukee Bucks, por 125 a 96, diante de sua torcida. O ala-armador precisou de apenas 22 minutos para marcar 34 pontos.

A partida em Oklahoma City foi marcada pelos desfalques de ambos os lados. Os Bucks, contudo, tiveram as baixas de maior peso. Não estiveram em quadra Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, Khris Middleton, Brook Lopez e Bobby Portis. Pelo time da casa, as ausências foram Jalen Williams, Cason Wallace e Alex Caruso.

O reserva Ousmane Dieng foi o segundo maior pontuador da partida, com 21 pontos a favor dos anfitriões. Pelos Bucks, o destaque foi Ryan Rollins, com 16. O resultado sustentou a boa vantagem do Thunder na liderança da Conferência Oeste, com 39 vitórias e nove derrotas. Trata-se da segunda melhor campanha do campeonato, atrás apenas do Cleveland Cavaliers, líder do Leste (40/9). Os Bucks aparecem em 5º no Leste, com 26/22.