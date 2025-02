Equipe de Bortoleto, Sauber anuncia nova sede na Inglaterra em transição com Audi

A região de Londres e seus arredores é conhecida mundialmente por reunir as sedes das principais fábricas automotivas do planeta. Na F-1, sete das 10 equipes têm sede na área, concentrando a maior parte da mão de obra técnica da categoria.

Uma das equipes mais tradicionais do atual grid da F-1, a Sauber foi adquirida pela Audi no ano passado. E, aos poucos, a empresa alemã vem fazendo mudanças no time de origem suíça. A transição vai aumentar ao longo deste ano, culminando com a mudança no nome da equipe para a temporada 2026 da F-1, quando a Sauber passará a se chamar apenas Audi.

A nova sede, em solo inglês, "é um componente-chave da estratégia de longo prazo do projeto Audi F-1 para aprimorar e expandir suas capacidades técnicas", informou a Sauber. A localização da nova sede ainda não foi confirmada. E, entre as cidades visitadas, estão Bicester, Silverstone e Milton Keynes.

"Estamos entusiasmados em estabelecer nosso centro técnico no Reino Unido para complementar nossa unidade principal em Hinwil, que continuará a liderar nossas principais operações de engenharia e experimentará o maior crescimento da equipe", disse o COO e CTO da Sauber Motorsport, Mattia Binotto.

"A expansão para o Reino Unido nos permite ficar perto de um dos ecossistemas de automobilismo mais dinâmicos do mundo. Nossa visão é criar uma rede forte e colaborativa em Hinwil e no Reino Unido, impulsionando a inovação e o desempenho."

Neste ano, a Sauber terá uma dupla totalmente nova no grid da F-1. Gabriel Bortoleto será um dos titulares, encerrando um jejum de sete temporadas sem brasileiros no grid fixo da categoria. O piloto brasileiro formará dupla com o experiente alemão Nico Hülkenberg.