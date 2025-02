Cristiano Ronaldo reforça Vini Jr. como o melhor do mundo e critica premiação da Bola de Ouro

A temporada de Vinicius Jr. foi indiscutível. Além de gols decisivos, incluindo na final da Liga dos Campeões, o atacante demonstrou protagonismo constante, sendo um dos pilares do Real Madrid em momentos cruciais. Apesar disso, ficou de fora da premiação da revista France Football. No entanto, a FIFA e a Globe Soccer Awards reconheceram o talento do brasileiro, elegendo-o o melhor do mundo em suas respectivas premiações.

Cristiano Ronaldo também aproveitou a ocasião para elogiar a nova geração do futebol, destacando nomes como Jude Bellingham e Lamine Yamal, mas reservou palavras especiais para Vinicius. "Ele está fazendo um trabalho fantástico. Merecia a Bola de Ouro. Quando você conquista uma Liga dos Campeões e faz gol na final, deveria ser premiado. As outras questões não são importantes."

Após novos elogios de Cristiano Ronaldo, Vini Jr. deve voltar a campo com o Real Madrid nesta terça-feira, às 17h, pelo horário de Brasília, pelas quartas de final da Copa do Rei.