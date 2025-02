Cotado no Real, Alphonso Davies renova com Bayern de Munique até 2030

O Bayern de Munique anunciou a renovação de Alphonso Davies, que estendeu seu contrato com o clube até 2030. A forma escolhida para revelar a novidade foi inusitada: o lateral-esquerdo protagonizou um vídeo em que aparece cantando a música "München my Throne", uma composição própria, celebrando sua permanência e demonstrando sua ligação com o clube.

A renovação de Davies também serve para afastar os rumores de transferência, especialmente os relacionados ao Real Madrid, que estava interessado no jogador.

Desde que chegou ao Bayern em 2019, Davies se tornou uma peça-chave na equipe, conquistando títulos importantes como a Liga dos Campeões e o Campeonato Alemão, e se destacando como um dos melhores laterais-esquerdos do mundo. A decisão de renovar reforça o compromisso do Bayern em manter sua estrela canadense, que, com 220 jogos, 12 gols e 34 assistências pelo clube, se consolidou como um dos pilares da defesa bávara.