Corinthians apresenta plano para quitar R$ 367 milhões em 10 anos e espera aprovação da Justiça

Ao introduzirem o plano, os advogados responsáveis pelo RCE detalharam as razões da crise econômica do Corinthians, começando pela discriminação do montante da dívida incluída no regime. O clube tem dívidas relacionadas à Neo Química Arena, de cerca de R$ 677 milhões contraídos para sua construção.

As pendências tributárias se aproximam de R$ 817 milhões, enquanto as dívidas cíveis e trabalhistas são de R$ 926 milhões, entre passivos com fornecedores, agentes, jogadores e processos judiciais em andamento, sendo R$ 367 milhões listados no RCE.

Também são citadas razões como o fluxo de caixa estrangulado pelo uso de receitas futuras como garantia de operações financeiras e custo financeiro do alto endividamento, além de "gestões financeiras ineficientes no passado". A pandemia de covid-19 também é apontada como um motivo para a crise.

A reorganização do pagamento prevê a distribuição proporcional entre os credores inclusos no regime, de forma que 4% das receitas recorrentes serão utilizadas para pagamento igualitário entre os credores listados no RCE. "Exemplo: Se tivermos R$ 1.000.000,00 a ser distribuído no mês entre 10 credores, cada credor receberá R$ 100.000,00", explica o texto do plano.

Já 5% das entradas de caixa referentes a receitas de venda e direitos econômicos de jogador serão destinadas a leilões reversos, em que o credor que oferecer o maior desconto terá prioridade no recebimento. A diferença do valor inicial para o final será no mínimo de 30%.

Será estabelecida, ainda, prioridade para determinados grupos de credores, como idosos, pessoas com doenças graves, aqueles que possuam créditos inferiores a 60 salários mínimos, gestantes, vítimas de acidente de trabalho, acordos prevendo redução de pelo menos 30% do valor devido e credores que, em futuras negociações, gerarem significativas novas receitas ao caixa do clube.