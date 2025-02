Casares defende venda de jovens do São Paulo ao Porto: 'Teriam mais minutagem hoje?'

"Eu não tenho culpa de ter assumido um clube com tantas demandas financeiras que nos trazem necessidades. Agora, no caso do William e do Moreira, qual a certeza de que eles teriam mais minutagem no time de hoje. Tudo é conversado com o técnico. Esses dez (milhões) de euros iam cair mais. Foi uma venda possível, oportuna e necessária", disse.

De acordo com o presidente, os dois garotos teriam poucas oportunidades de atuar pela equipe nesta temporada, assim como na última. A minutagem baixa reduziria ainda mais o valor dos atletas, que ficariam mais baratos com o passar dos meses.

"Sabe quem planifica preço? É o mercado. Quando eu vejo gente analisar, claro que queria vender por 20 (milhões de euros), por 25, mas aí você olha quanto teve de minutagem. E por que não jogou antes? Porque não dava", afirmou.

Além dos valores da venda, o São Paulo ficou com 20% dos direitos de William Gomes e pode receber até 1 milhão de euros por metas.

Com a negociação dos jogadores, o clube conseguiu também a liberação de Wendell. O lateral poderá ser contratado pelo time brasileiro neste início de temporada. A princípio, seu contrato ia até o meio do ano na equipe portuguesa.