Auxiliar é atingido na cabeça por pedaço de madeira e jogo é suspenso no Campeonato Argentino

Uma partida do Campeonato Argentino foi suspensa, nesta terça-feira, depois de um bandeirinha do jogo ter sido atingido por um pedaço de madeira atirado da arquibancada. A agressão aconteceu durante o confronto entre Godoy Cruz e Talleres, na cidade de Mendoza.

O auxiliar Diego Martín sofreu o ferimento na cabeça depois de um gol do Godoy Cruz ter sido anulado por impedimento, quando o jogo estava 0 a 0. O bandeirinha, no entanto, não marcou a irregularidade no lance, e sim o VAR. O objeto arremessado causou um sangramento acima do olho esquerdo do profissional.

Martín recebeu os devidos cuidados dentro do gramado do Estádio Víctor Antonio Legrotaglie por parte das equipes médicas das duas equipes e, aparentemente, a partida iria se reiniciar.