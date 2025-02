Atlético-MG supera o Athletic, vira líder do Grupo A e ganha moral para clássico com o Cruzeiro

Após vencer a primeira no Campeonato Mineiro na rodada passada, o Atlético-MG voltou a contar com o futebol de Hulk para assumir a liderança do Grupo A. Nesta terça-feira, o camisa 7 foi às redes e marcou o único gol da vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, no Mineirão, no duelo que abriu a sexta rodada do estadual.

Invicto, o time de Cuca vinha de quatro empates seguidos no começo do Mineiro e desencantou contra o Villa Nova, também por 1 a 0, com gol do atacante. Líder do Grupo A, com 10 pontos, o resultado dá moral para a equipe, que tem pela frente o clássico mineiro contra o Cruzeiro, no domingo.

Já o Athletic desperdiçou a chance de se classificar antecipadamente para as semifinais. A derrota manteve o time de São João Del Rei com 12 pontos no Grupo B, mas pode perder sua liderança para o América-MG, caso o rival vença na rodada.