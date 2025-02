Atlético de Madrid atropela o Getafe e carimba vaga na semifinal da Copa do Rei

Vivendo grande fase no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid confirmou o bom momento também na Copa do Rei ao garantir vaga na semifinal com uma goleada por 5 a 0 sobre o Getafe, nesta terça-feira, no Estádio Metropolitano. Os gols foram marcados por Giuliano Simeone (duas vezes), Samuel Lino, Correa e Sorloth.

O Atlético construiu a vitória já no primeiro tempo ao abrir uma vantagem de 3 a 0 e, na segunda etapa, apenas administrou o resultado para confirmar a classificação. O time comandado por Diego Simeone segue em busca de seu 11º título na competição, ficando atrás apenas de Barcelona (31), Athletic Bilbao (24) e Real Madrid (20). No entanto, não chega à final desde a temporada 2012/13, quando conquistou a taça.

Dominante na primeira etapa, o Atlético saiu na frente logo aos oito minutos. Javi Galán cruzou na medida para Giuliano Simeone, que cabeceou firme para abrir o placar. Aos 17, o mesmo Simeone aproveitou passe de De Paul na marca do pênalti e tocou com categoria para ampliar.