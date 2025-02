Após deixar o Flamengo, Carlinhos é anunciado pelo Vitória até o fim do ano

O novo reforço do Vitória fez categorias de base no Noroeste, passando também pelo Novorizontino antes de ser revelado pelo Corinthians. Ao longo da carreira, ele jogou em clubes como Oeste, Vila Nova, Marcílio Dias, Atibaia, São Caetano, Santo André, Audax Rio, Juventus-SP e Camboriú.

Por conta do desempenho pelo Flamengo no Brasileirão de 2024, Carlinhos encontra no Vitória um ambiente de dúvidas. O time, que teve o artilheiro do Brasileirão na temporada anterior, tenta repor a altura, mas enfrenta dura concorrência do mercado para o setor.

Nesta janela de transferências, os baianos já receberam respostas negativas de atletas renomados, como Mastriani e Eduardo Vargas, que estiveram próximos. Everaldo, do Bahia, e Léo Ceará, que é cria das categorias de base e está no Kashima Antlers, do Japão, também abriram negociações.

Carlinhos está fora do compromisso desta terça-feira, pela Copa do Nordeste, diante do Sousa, no Barradão. Com ritmo de jogo, o atleta deve ser opção no próximo sábado, às 18h30, contra o Porto. O jogo, que também acontece em Salvador, é válido pela sétima rodada do Campeonato Baiano.