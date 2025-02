Aliviada após primeira vitória, Portuguesa enfrenta o Velo Clube em Rio Claro

Aliviada pela primeira vitória no Paulistão, conquistada no último final de semana em cima do Botafogo-SP, pelo placar de 3 a 2, a Portuguesa volta a campo nesta terça-feira de olho em mais um bom resultado. Fora de casa, visita o Velo Clube, no estádio Benitão, em Rio Claro, às 18h30, pela sétima rodada.

O adversário até esboçou uma reação, mas já está sem vencer há dois jogos. As duas equipes estão fora da zona de rebaixamento geral, mas continuam na parte debaixo da tabela. A Portuguesa aparece na terceira colocação do Grupo B com cinco pontos. A chave é liderada por Santos e Guarani, empatados com sete. Em seis jogos, a Lusa venceu apenas um, empatou dois e perdeu três.

Do outro lado, o Velo Clube está na lanterna do Grupo D com quatro pontos. Na última rodada, também jogando em casa, perdeu para o Mirassol, por 1 a 0. O São Bernardo é líder da chave com 15 pontos, seguido por Palmeiras com 11 e Ponte Preta com nove.