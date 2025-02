Alcaraz precisa de três sets para eliminar holandês no Torneio de Roterdã

Não foi nada fácil a estreia do espanhol Carlos Alcaraz no Torneio de Roterdã, na Holanda. Principal favorito, o ex-número 1 do mundo precisou lutar muito diante do local Botic Van De Zandschulp, convidado da competição, avançando em três sets, parciais de 7/6 (7/3), 3/6 e 6/1.

Depois de ter sido superado em jogo épico no Aberto da Austrália contra o sérvio Novak Djokovic, o espanhol tenta se reencontrar na temporada e o torneio no piso duro holandês é uma boa oportunidade para volta por cima rápida.

Mas Alcaraz não imaginava que fosse sofrer tanto. O espanhol teve o serviço quebrado duas vezes no primeiro set e viu o adversário sacar com 5 a 4 para fechar. O favorito respirou fundo, conseguiu nova quebra após salvar um set point e empatou. Depois, com 6 a 6, foi soberano no tie-break para abrir 1 a 0 com 7 a 3 na parcial de desempate.