'Temos objetivos muito maior que um jogo e farei o que puder para ajudar', celebra Hugo Souza

Hugo Souza viveu uma grande noite na casa do Novorizontino nesta segunda-feira. Graças ao goleiro, eleito o melhor da partida, o Corinthians somou sua sexta vitória no Paulistão, ao ganhar por 1 a 0, gol de Alex Santana. Em jogo no qual o time da capital passou enorme sufoco, o herói da noite fechou o gol, defendeu até pênalti, e mostrou humildade ao dividir os méritos com os companheiros.

Desde o começo, o Novorizontino esteve em cima do Corinthians. Foram incríveis 21 finalizações no gol corintiano. E com Hugo Souza inspirado e salvando de todas as maneiras. Após defender o pênalti de Pablo Dyego, ele afirmou que faria de tudo para passar ileso e "ajudar o time a buscar o gol da vitória no segundo tempo." Foi o que aconteceu, em cabeçada de Alex Santana.