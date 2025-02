São Paulo apresenta nova camisa para 2025, inspirada nos 20 anos do tri mundial

Além da frase "São Paulo FC / Tu és forte, tu és grande", em referência ao hino do clube escrita em japonês e um brasão com Flores de Cerejeira, típicas do Japão. As estrelas do escudo e a logomarca da fornecedora esportiva (New Balance) aparecem em dourado.

A camisa estará à venda nesta segunda-feira no ecommerce da New Balance e na SAO Store, a partir desta terça nas lojas físicas da marca e do clube e a partir da quinta, em lojas parceiras. A camisa masculina custará R$ 499,99 (versão jogador) e R$ 349,99 (versão torcedor), o modelo feminino, R$ 349,99, e o juvenil, R$ 329,99.