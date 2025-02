Rony e Felipe Anderson treinam com reservas, e Palmeiras inicia preparação para o dérbi

Depois de derrotar o Guarani por 4 a 1, em Campinas, no domingo, o Palmeiras voltou aos treinos na manhã desta segunda-feira, na Academia de Futebol, de olho no clássico com o Corinthians, que será realizado nesta quinta-feira, às 20h, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

A base titular, que atuou por mais de 45 minutos, fez uma atividade regenerativa na parte interna do centro de treinamento, enquanto os demais atletas, reforçados por jovens do time sub-17, disputaram um coletivo com dois tempos de 20 minutos.

Com futuro indefinido após ter sua saída para o Al Rayyan, do Catar, frustrada, o atacante Rony participou normalmente das atividades com o elenco alviverde. Embora esteja inscrito no Campeonato Paulista, o atleta de 29 anos ainda não foi relacionado pelo técnico Abel Ferreira, e a presidente Leila Pereira tenta negociá-lo com outro clube.