Ramon revela conselhos de Bernabei e vê disputa sadia por posição com o argentino no Inter

Não faz muito tempo, Bernabei tinha de disputar posição de titular com Renê no Internacional. O veterano foi para o Fluminense, mas o clube gaúcho apresentou Ramon nesta segunda-feira, novamente aumentando a disputa na lateral-esquerda. O reforço revelou que vem recebendo conselhos e dicas do argentino e previu uma disputa sadia.

"Bernabei foi o melhor lateral do Brasileirão, vai ser uma disputa sadia, tudo em prol do clube", afirmou Ramon, que recebeu a camisa 2 e revelou "bom entrosamento" com o novo companheiro e rival de vaga. "Ele já me orientou em situações que o Roger (Machado, técnico) gosta. No final, é tudo pelo melhor do Inter."