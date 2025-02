Neymar dá assistência em 1º treino em seu retorno ao Santos

Neymar voltou com tudo às atividades do Santos nesta segunda-feira. A primeira sessão de treinos do astro contou com chegada de helicóptero, café da manhã com os companheiros, intensidade no treino físico e até sua primeira assistência a gol em seu primeiro contato com a bola nesta manhã, no CT Rei Pelé.

O atacante chegou ao centro de treinamento às 8h15, 15 minutos antes do horário da reapresentação do elenco, após a vitória no clássico com o São Paulo, por 3 a 1, no sábado, pelo Paulistão. Ele tomou café da manhã com os novos companheiros e iniciou seu primeiro treino no retorno ao clube às 9h30.

Pelas imagens divulgadas pelo Santos, Neymar mostrou empenho no trabalho físico, com boa movimentação e rapidez nos tiros curtos. Na sequência, teve seu primeiro contato com a bola desde que chegou ao time da Vila Belmiro. O jogador não demonstrou nenhuma limitação ou restrição nos movimentos em chutes e passes, numa atividade de aquecimento.