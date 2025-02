Neymar chega de helicóptero para primeiro treino em seu retorno ao Santos

Em seu primeiro treino após retorno ao Santos, Neymar chegou de helicóptero ao CT Rei Pelé nesta segunda-feira. O atacante, apresentado na Vila Belmiro na última sexta-feira, estava em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, de onde acompanhou a vitória sobre o São Paulo no Campeonato Paulista. Com isso, o atacante inicia as atividades para reestrear nesta quarta-feira com a camisa alvinegra em duelo com o Botafogo-SP, na Vila Belmiro.

Neymar chegou ao CT Rei Pelé por volta das 8h15, 15 minutos antes do previsto pelo clube para a apresentação do elenco. As atividades com bola se iniciam às 9h30. Após a vitória sobre o São Paulo, o técnico Pedro Caixinha afirmou que contava com o jogador para o treinamento desta segunda. O português conta com Neymar para a partida diante do Botafogo-SP. "Todos esperamos que ele se junte ao grupo na segunda-feira para treinar. Já analisamos e falaremos com ele para integrar na nossa dinâmica", disse o treinador.

Em sua chegada à cidade, Neymar utilizou seu helicóptero particular, um Airbus H145, com capacidade para transportar até 10 pessoas, incluindo o piloto. A aeronave, que leva o prefixo PP-NJR, foi adquirida pela sua empresa, a Neymar Sport e Marketing LTDA, em maio de 2019. Na França, no período em que esteve no Paris Saint-Germain, foi personalizada com bancos de couro em alusão ao Batman, super-herói favorito do atacante.