Martínez é apresentado pelo Palmeiras e quer estrear no dérbi: 'Sei da importância deste jogo'

"Logicamente, qualquer jogador sul-americano sabe o tamanho do Palmeiras. Quando recebi a oportunidade, eu nem pensei. É um desafio muito grande para a minha carreira, e eu queria ter essa responsabilidade de defender este manto. Estou muito feliz com a decisão que tomei", comentou o uruguaio, que defendeu o dinamarquês Midtjylland nas últimas três temporadas. "Tenho de fazer minha história no Palmeiras. Vou fazer o máximo para aqueles que não estão felizes com a minha contratação para que sigam confiando, para que saia melhor."

Convocado pela seleção do Uruguai desde 2023, o novo dono da camisa 32 do Palmeiras foi à Copa América de 2024, mas atuou apenas quatro vezes pelo conjunto celeste. Ele acredita que o Palmeiras vai ajudá-lo a ganhar mais espaço na equipe nacional. "Esse é um dos motivos da minha escolha pelo Palmeiras. Sei como é o Brasileiro, tem a Libertadores e o Mundial de Clubes também. São muitos desafios que serão bons para eu me preparar para uma vaga na seleção", disse.

Antes, porém, Martínez terá de superar uma difícil concorrência no meio de campo do time de Abel Ferreira. "Cheguei para brigar por uma posição porque o futebol é assim. Sei as características e o nível de jogo que eles têm e espero poder ajudar a equipe", comentou. "Sou um volante de contenção. As minhas características são recuperação de bola, sempre jogar seguro, não perder bolas fáceis. Tenho também o chute de fora da área. Acho que posso ajudar o Palmeiras."