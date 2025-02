Manchester City contrata o talentoso meia Nico Gonzalez, do Porto e revelado pelo Barcelona

O Manchester City aproveitou o último dia da janela de transferências no futebol europeu para anunciar mais um reforço em sua dura caminhada para se reerguer em temporada frustrante até o momento. Trata-se do meia espanhol Nico Gonzalez, que estava no Porto e foi revelado pelo Barcelona. O acordo é de quatro temporadas e meia.

"Bem-vindo, Nico Gonzalez. O Manchester City concluiu a contratação de Nico Gonzalez, do Porto, no último dia útil. O jogador de 23 anos se junta ao City em um contrato de quatro anos e meio que o mantém vinculado ao clube até 2029", oficializou o clube de Pep Guardiola.

O reforço é filho de Fran Gonzalez, um dos grandes nomes da história do Deportivo La Coruña. Seu pai era um meia habilidoso que se destacou na Espanha com mais de 700 jogos pelo clube entre 1988 e 2005. A esperança do City é que ele consiga uma rápida adaptação.