João Fonseca e Thiago Monteiro sobem no ranking da ATP; Bia Haddad segue em 16º

Após a dura derrota do Brasil para a França pela Copa Davis, João Fonseca recebeu uma boa notícia nesta segunda-feira. O jovem tenista carioca subiu uma posição no ranking da ATP, para o 98º posto. O compatriota Thiago Monteiro também galgou um degrau na lista e aparece logo atrás, no 99º lugar.

Com a subida, Fonseca registra mais uma vez seu melhor ranking da carreira, algo recorrente nas últimas semanas, desde que uma guinada na lista dos melhores do mundo. Ele começou a temporada 2024, seu primeiro ano como profissional, no distante 730º lugar. E terminou em 145º, dando um incrível salto de 585 colocações.

Entre o fim de 2024 e o início de 2025, o tenista de 18 anos conquistou dois títulos seguidos: o Next Gen Finals e o Challenger de Camberra. Com as vitórias no qualifying e na primeira rodada da chave principal do Aberto da Austrália, somou 14 vitórias consecutivas, se tornando alvo da atenção do mundo do tênis em nível internacional.