Hugo Souza defende pênalti, Corinthians passa sufoco, mas supera Novorizontino pelo Paulistão

O Corinthians conquistou a vitória sobre o Novorizontino em jogo antecipado da 11ª rodada do Campeonato Paulista por errar menos. Alex Santana marcou o gol que garantiu o placar de 1 a 0, no que foi a única finalização corintiana em direção ao gol adversário. Do outro lado, o time da casa pressionou durante maior parte do jogo, mas teve sucessivas falhas no ataque. Hugo Souza defendeu um pênalti no primeiro tempo.

Este foi o segundo compromisso do Corinthians em uma maratona de seis jogos pelo Paulistão, antes da estreia na fase preliminar da Copa Libertadores, no dia 19, na Venezuela, diante do Universidad Central. A equipe volta a campo na quinta-feira, no clássico contra o Palmeiras.

No mesmo dia, o Novorizontino visita o São Bernardo. Os dois times que jogaram hoje estão no páreo para buscar a classificação à segunda fase. O Corinthians, lidera, por enquanto, o Grupo A, e o Novorizontino é o segundo colocado do Grupo C.