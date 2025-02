Cruzeiro confirma grave lesão no joelho e zagueiro João Marcelo está fora da temporada

Um pisão em falso no chão e a temporada do zagueiro João Marcelo chegou ao fim por antecedência. O defensor torceu o joelho em lance bobo no duelo com o Uberlândia, neste domingo, no Mineirão, e acabou rompendo os ligamentos. Ele passará por cirurgia e pode se afastar dos gramados por até 12 meses.

O zagueiro deixou o gramado chorando na virada por 3 a 1. Sabia que o problema era grave e a confirmação ocorreu nesta segunda-feira após a realização de exames de imagem.

"O Cruzeiro informa que o zagueiro João Marcelo foi submetido a exames que confirmaram lesão multiligamentar associada a lesões meniscais no joelho direito. A indicação para o caso é de tratamento cirúrgico, a ser realizado nos próximos dias, em Belo Horizonte", informou o Cruzeiro.