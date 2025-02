Corinthians utiliza rodízio para enfrentar Novorizontino 48 horas depois de vencer o Noroeste

"Jogamos a cada dois dias. São seres humanos, não robôs. Vamos seguir o rodízio. Todos estão preparados para ser titulares, se está no Corinthians pode jogar", afirmou Emiliano Díaz, auxiliar técnico do pai no Corinthians.

Além do Palmeiras, os corintianos terão outro clássico nesta atual maratona. Três dias depois de jogar no Allianz Parque, o Corinthians recebe o São Bernardo, que lidera o Grupo D, e depois encara o Santos, provavelmente já reforçado por Neymar, em 12 de fevereiro, em Itaquera.

O Corinthians é o segundo colocado do Grupo A, com 15 pontos. O Mirassol soma os mesmos 15 pontos, mas leva vantagem no saldo de gols (9 a 3). O São Bernardo também acumula 15 pontos no Grupo D e tem melhor saldo de gols (5). Terminar com a melhor campanha geral nesta primeira fase do Paulista garante vantagem no mata-mata. "É muito duro. Você enfrenta times que estão preparados com um mês a mais do que a gente, e temos obrigação de ganhar, de jogar bem e fazer gols. É muito duro", afirmou Emiliano.

Vice-líder do Grupo C, com 9 pontos, o Novorizontino recebe o Corinthians após vencer o RB Bragantino por 2 a 1 na sexta-feira. O time comemorou o primeiro triunfo na história sobre rival de Bragança Paulista e a aproximação do seu primeiro objetivo no Paulista: chegar aos 12 pontos para garantir virtualmente a permanência na elite.

