Com empréstimo, Rashford tenta reagir na temporada após 'geladeira' no Manchester United

Longe de brilhar em campo nos últimos meses, Marcus Rashford viveu momentos de dificuldade no Manchester United desde a chegada do técnico Ruben Amorim. O atacante da seleção inglesa foi para a "geladeira", ouviu críticas públicas do treinador português e agora esperar recuperar seu futebol no Aston Villa.

O clube da cidade de Birmingham oficializou a contratação na noite deste domingo. A transferência foi feita por empréstimo. Nenhum dos dois clubes envolvidos no acerto divulgou detalhes sobre a negociação. Rashford vai defender o novo time até o fim da temporada europeia, em maio.

A imprensa europeia especula que o acerto em definitivo deve ser anunciado ao fim da temporada, por estimados 40 milhões de libras, equivalente a R$ 290 milhões. O Aston Villa teria desembolsado agora apenas uma taxa pelo empréstimo até o fim da temporada, arcando com todos os custos do alto salário do atacante. As duas partes não confirmam e nem negam o acordo.