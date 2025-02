Com destaque para Manchester City, janela de transferências movimenta mais de R$ 8 bilhões

"Estamos falando de um período de ajustes no futebol europeu, onde muitos clubes preenchem lacunas daquilo que precisam de formas pontuais. O que chama a atenção entre os reforços dos principais times europeus neste período é para a baixa idade dos atletas, variando entre 18 e 23 anos, e isso já uma tendência que vem de algum tempo, com destaque para o Vitor Reis, que se tornou a venda mais cara de um defensor na história do futebol brasileiro", explica Claudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management Brasil, especializada no gerenciamento da carreira de atletas, entre eles o próprio Vitor Reis.

Depois do Manchester City, com 152,5 milhões de euros investidos, o Paris Saint-Germain foi o que mais gastou, com 75 milhões de euros, mas em apenas um jogador: o atacante Khvicha Kvaratskhelia, que estava no Napoli, da Itália.

Na Inglaterra, a janela de transferências de inverno termina nesta segunda, assim como acontece na Espanha, Alemanha e França. Na terça, o mercado fechará na Itália, Holanda e Portugal. No Brasil, o mercado segue aberto e se encerra no dia 28 de fevereiro, possibilitando que os clubes continuem se reforçando.

Uma novidade neste ano diz respeito ao Mundial de Clubes, já que a Fifa estabeleceu uma janela extra, entre os dias 2 de junho e 10 de junho. O torneio terá quatro times brasileiros, entre eles o Palmeiras, time que aparece em primeiro lugar entre as contratações no Brasil. O time desembolsou 18 milhões de euros pelo atacante Paulinho, que estava no Atlético-MG.

A janela também movimenta os bastidores dos departamentos jurídicos dos clubes nesta época do ano. "O período de pré-temporada é sempre muito movimentado no mercado da bola e os negócios só se concretizam com o apoio de advogados especializados em Direito Desportivo", diz Cristiano Caús, sócio-fundador da área de Direito Desportivo na CCLA Advogados.

"Após as transferências, assessoramos os atletas em outras áreas do Direito, como tributário, imobiliário e societário, já que tais operações implicam mudanças de cidades ou países, e isso exige planejamento adequado para trazer eficiência fiscal e segurança jurídica aos jogadores e suas famílias", explica.