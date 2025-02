Campeão de duplas, Rafael Matos formará parceira com Marcelo Melo no Rio Open

Rafael Matos e Marcelo Melo não conseguiram ajudar o Brasil diante da França na Copa Davis, no fim de semana. Mas a parceria será a grande aposta verde e amarela no Rio Open. A ATP divulgou nesta segunda-feira as 13 duplas garantidas para a competição nacional - faltam duas a serem convidadas e uma vindo do qualificatório - e ambos jogarão juntos entre os dias 15 e 23 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro.

Em uma competição que promete ser acirrada, Rafael Matos, atual campeão de duplas no Rio Open, ao lado do colombiano Nicolas Barrientos, que agora estará ao lado do francês Gregoire Jacq, espera repetir a dose ao lado do experiente Marcelo Melo, que já figurou no topo do ranking mundial.

A ATP divulgou 13 duplas para o torneio carioca, a nível ATP 500, com cinco campeões de Grand slam, entre eles os vice campeões dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, os norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram. Eles se juntam a Matos e Melo, além de Jan Zielinski, que também conta com título de Major no currículo.