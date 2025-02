Botafogo procura Tite e abre conversas para tentar contratar treinador

Com o vice-campeonato na Supercopa Rei, o Botafogo acelerou as buscas para encontrar um novo treinador após a saída de Artur Jorge. O comandante pode ser um antigo conhecido justamente do algoz do time alvinegro: Tite, que comandou o Flamengo entre 2023 e 2024, foi procurado pelo clube de John Textor para assumir o comando técnico a partir de 2025, ano em que o alvinegro ainda disputará Copa Libertadores, Recopa Sul-Americana e o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

A informação foi divulgada primeiramente pelo jornal O Dia e confirmada pelo Estadão. O Botafogo está sem um treinador desde que Artur Jorge aceitou a proposta do Al-Rayyan, clube de Róger Guedes no Catar. Na Supercopa Rei, vencida pelo Flamengo por 3 a 1, Carlos Leiria comandou a equipe de forma interina. Além disso, o elenco também sofreu com as perdas de Thiago Almada e Luiz Henrique, que se transferiram para o futebol europeu.

Sem clube desde que foi demitido pelo Flamengo, Tite está livre no mercado. Em 2024, antes de assumir o comando do time rubro-negro, também foi procurado pelo Corinthians, pelo qual se sagrou campeão mundial e da Libertadores em 2012. O treinador também acumula passagens pelo Grêmio, Internacional, Caxias do Sul, seleção brasileira, entre outros. No currículo, tem como destaque justamente as conquistas pelo clube alvinegro.