Biel deixa o Bahia e assina com Sporting com multa de R$ 484 milhões: 'Confio no meu potencial'

Um dos destaques do Bahia na última temporada, o jovem atacante Biel assinou contrato com o Sporting, de Portugal, até 2029. A venda de 70% dos direitos do atleta renderá ao clube tricolor cerca de 8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões), a maior cifra da história da agremiação, mas quem quiser levá-lo de Lisboa terá de pagar dez vezes mais: 80 milhões de euros - ou R$ 484 milhões -, valor de sua multa rescisória.

Valorizado pelos 17 gols e 19 assistências nos 99 jogos em que defendeu o clube baiano, desde que foi comprado do Fluminense em 2023, o jogador de 23 anos não escondeu a empolgação em defender o clube que formou dois astros portugueses, Cristiano Ronaldo e Luís Figo, e também espera alcançar o sucesso na nova equipe.

"Chego maduro e confio no meu potencial. O Sporting formou dois dos melhores do mundo. Espero evoluir e melhorar como jogador aqui. Quero ganhar títulos e ajudar de qualquer forma, seja marcando gols ou dando assistências. A minha vontade é ajudar", afirmou o atleta aos canais oficiais do clube português.