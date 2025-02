Após despedida de Doncic, Mavericks são atropelados pelos Cavaliers na NBA

O primeiro tempo terminou com nada menos que 91 pontos para a equipe da casa, recorde da franquia. Outro recorde da equipe foi registrado nas cestas de três, com 26 delas. Somente Sam Merrill foi responsável por nove tentativas bem-sucedidas.

O desempenho arrasador dos Cavaliers foi liderado por Evan Mobley e seus 22 pontos e 11 rebotes. Darius Garland também chegou a um "double-double", com 17 pontos e 10 assistências. No total, oito jogadores chegaram aos dois dígitos em pontuação na noite de gala dos Cavaliers. O destaque dos Mavericks foi o reserva Jaden Hardy, com 21 pontos.

O resultado ampliou a vantagem do time de Cleveland na liderança da Conferência Leste, com 40 vitórias e nove derrotas, o melhor aproveitamento de uma equipe na temporada regular até agora. Os Mavericks ocupam o nono lugar do Oeste, com 26 triunfos e 24 revezes.

CARTA DE DESPEDIDA

Pouco antes da primeira partida dos Mavericks sem Doncic, o astro divulgou uma carta de despedida em suas redes sociais. Ele fez diversos agradecimentos ao time de Dallas e revelou que tinha a expectativa de encerrar a carreira na equipe antes do anúncio da troca com os Lakers.

"Há sete anos, vim para cá ainda adolescente para perseguir meu sonho de jogar basquete no mais alto nível profissional. Achei que passaria minha carreira aqui e queria muito trazer um título para vocês. O amor e o apoio que todos vocês me deram é mais do que eu poderia ter sonhado. Para um garoto da Eslovênia que veio para os EUA pela primeira vez, vocês fizeram com que o norte do Texas parecesse um lar para mim", escreveu.