Zubeldía vai avaliar desgaste do elenco para enfrentar maratona de jogos do São Paulo

De folga neste domingo, o São Paulo se reapresenta nesta segunda-feira no CT da Barra Funda. Os jogadores serão avaliados e, a partir daí, o comandante argentino vai ter uma ideia sobre qual time vai mandar a campo para enfrentar o Mirassol.

Na classificação do Campeonato Paulista, o São Paulo tem uma posição até certo ponto confortável, apesar do revés para o Santos no sábado. Mesmo com uma partida a menos, o time lidera o Grupo C com dez pontos. Em cinco rodadas, foram três vitórias, um empate e uma derrota. O Novorizontino vem em sem segundo lugar na chave e contabiliza nove pontos. Na terceira colocação está o Noroeste (6), seguido do lanterna Água Santa.