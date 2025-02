Troca de Doncic para os Lakers deixa NBA em choque: '1º de Abril'?

Dentre as manifestações, destaca-se a de CJ McCollum, jogador do New Orleans Pelicans. Em seu X (antigo Twitter), o atleta foi um pouco mais ácido que seus colegas e escreveu que "Tenho que fazer as malas só por precaução hoje em dia. Se o Don (Doncic) foi negociado, só Deus sabe", em tradução livre.

Outros jogadores da NBA também se manifestaram. Jalen Brunson, do New York Knicks, fez uma alusão ao dia 1 de abril, considerado como o dia da mentira.

Já Alex Caruso, do Oklahoma City Thunder, levantou a hipótese de Charania ter sido hackeado. Ele escreveu "Não, Shams deve ter sido hackeado", em tradução livre.

Tyrese Maxey, do Philadelphia 76ers, e Josh Hart, do New York Knicks, publicaram apenas a expressão "huh" como forma de demonstrar surpresa.

Por fim, Joel Embiid, também jogador dos Sixers e medalhista de ouro em Paris-2024, comentou: "De jeito nenhum", em tradução livre.