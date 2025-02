Souza passará por cirurgia no tornozelo e vira desfalque do Santos no Paulistão

"O Vinicius já tinha jogado anteriormente. É um atleta da seleção sub-17 do Brasil. Desde a primeira oportunidade que teve para treinar com a equipe principal, gostei muito das características dele. Além disso, gostei do caráter que mostrou em campo", elogiou Pedro Caixinha.

A tendência é que Lira seja titular na partida com o Botafogo, marcada para quarta-feira, às 21h35, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Paulistão. A expectativa aumenta com a possível reestreia de Neymar com a camisa alvinegra.

O Santos ocupa a vice-liderança do Grupo B, com os mesmos sete pontos do Guarani. A Portuguesa soma cinco pontos, enquanto o Red Bull Bragantino tem apenas quatro.