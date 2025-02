Ponte Preta enfrenta o Água Santa em Diadema para respirar no Paulistão

Sem vencer há quatro jogos, a Ponte Preta já começa a ligar o sinal amarelo no Campeonato Paulista. O time campineiro tem apenas uma vitória, três empates e perdeu sua invencibilidade na rodada passada na derrota para o Corinthians, por 1 a 0. Diante deste cenário, quer encerrar seu jejum no domingo, em duelo direto contra o Água Santa, às 16h, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, pela sexta rodada.

Com seis pontos, o time de Alberto Valentim é o terceiro do Grupo D, com dois a menos que o vice-líder Palmeiras e seis a menos que o líder São Bernardo. A preocupação é com a classificação geral, onde a distância para a zona de rebaixamento é de apenas três pontos.

O Água Santa vive situação parecida. Após a demissão do técnico Marcelo Cabo, o time ainda não perdeu, somou seus primeiros pontos na vitória sobre o Red Bull Bragantino, por 3 a 0, e vem de empate, por 1 a 1, contra o Botafogo, fora de casa. O time do ABC é o lanterna do Grupo C e o 13º colocado geral, com quatro pontos.