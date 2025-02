Patrick de Paula lamenta atuação do Botafogo, mas elogia dedicação após vice na Supercopa

O meia reforçou que o Botafogo entrou com tudo para ganhar a taça, mas projetou um bom ano para o time. "Queríamos muito ganhar essa taça, mas infelizmente não aconteceu. Agora é levantar a cabeça, continuar trabalhando. Sabemos onde queremos chegar e o nível que queremos alcançar. Trabalhar muito para terminar a temporada ganhando títulos", explicou.

O Botafogo volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h45, quando visita o Nova Iguaçu, no Moça Bonita, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O Botafogo ocupa o quinto lugar com nove pontos, mas agora com um jogo a menos. O duelo da sétima rodada, justamente contra o Flamengo, foi adiado por conta da Supercopa do Rei.