Palmeiras usa time titular e goleia o Guarani, com 2 gols de Estêvão, em Campinas

Após recentes tropeços do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira decidiu escalar o time principal para, fora de casa, enfrentar o Guarani neste domingo pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A formação "A" goleou o time de Campinas por 4 a 1, com dois gols de Estêvão.

Após uma derrota e um empate, o Palmeiras voltou a vencer no Paulista e chegou a 11 pontos, a quatro do São Bernardo, líder do Grupo D. O Guarani continua com 7 pontos, mesma quantidade do Santos, mas leva desvantagem no saldo de gols e é o segundo do B.

O jogo começou equilibrado no estádio Brinco de Ouro, mas rapidamente o Palmeiras passou a dominar as ações. Aos 7 minutos, a equipe de Abel Ferreira abriu o placar. Após cobrança de escanteio, Richard Ríos subiu mais alto do que a zaga bugrina e, de cabeça, fez 1 a 0. Cinco minutos depois o Guarani tentou sair da defesa tocando, mas foi pressionado e teve a bola roubada. Maurício aproveitou, chutou cruzado e marcou 2 a 0.